الأربعاء 14-10-2020
الوكيل الاخباري

تعليق دوام مؤسسة حكومية جديدة بسبب كورونا

فك العزل وحظر شامل لمناطق في المملكة

ضبط مصور وناشر فيديو فتى الزرقاء

الامن يكشف تفاصيل جديدة عن مرتكب جريمة الزرقاء

الأمن يوضح الفرق بين القيد والطلب الأمني

تقديم طلب استرجاع المال في حال عدم استقدام العاملة

28 الف مركبة دخلت السوق المحلي بـ9 شهور

المكسيك تسجل 475 وفاة و 4295 إصابة جديدة بكورونا

ضمان التكاسي يثقل كاهل سائقيها

استياء من آلية نقل مرضى الكلى إلى المستشفيات خلال الحظر الشامل




الأربعاء، 14-10-2020 01:34 م

بناءً على توصية خليّة الأزمة

فك العزل وحظر شامل لمناطق في المملكة

ع
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قرّرت لجنة استدامة سلاسل العمل والتوريد والإنتاج فكّ العزل والحظر الشامل عن مناطق في أحياء الصالحين والمقابلين وأم نوّارة في العاصمة عمّان، وبلدة بلعما في محافظة المفرق، وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء، نظراً لتحسّن الوضع الوبائي فيها.

اضافة اعلان
 

يأتي ذلك ، بناءً على توصية خليّة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وفق ما وصل "الوكيل الإخباري".


كما تقرّر أيضاً تمديد فترة العزل وحظر التجوّل الشامل في بلدة مرصع بمحافظة جرش ومنطقة عين الباشا في محافظة البلقاء حتى صباح يوم الأحد المقبل الموافق للثامن عشر من تشرين الأوّل 2020م، بحيث يعاد النظر في هذا القرار في ذلك اليوم.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
173281_6_1602625790

ضبط مصور وناشر فيديو فتى الزرقاء

5c6635e9e3f67a1df05d00f600505f7d

الامن يكشف تفاصيل جديدة عن مرتكب جريمة الزرقاء

065c7038cb71a42baf27554b92afc5ef

الأمن يوضح الفرق بين القيد والطلب الأمني

4aef3ae62061449b87b4d7a4ca49dfd968d706bd

28 الف مركبة دخلت السوق المحلي بـ9 شهور

CZ8ucihWkAANEbC

زيارة مفاجئة للوزير المفلح

0L5A0388

توضيح صادر عن مركز إدارة الأزمات حول الحظر الشامل

أخبار متعلقة
5f7e00d18a5fb

نسبة إشغال الفنادق التي يقل تصنيفها عن 3 نجوم في عمّان 0%

8

الافتاء تعلق استقبال المراجعين في مركز الدائرة

ض

جابر يوضح حول خيار الحظر الشامل بالاردن

1020204135321101213796

حظر شامل في مناطق بالعاصمة عمّان - اسماء

920202720314530738513

تسجيل أعلى إصابات بكورونا في العاصمة عمّان منذ بدء الوباء

920202611405113097286

تعطيل دوام مركز صحي بعمان بعد اكتشاف اصابة كورونا