فك العزل وحظر شامل لمناطق في المملكة

الوكيل الإخباري - قرّرت لجنة استدامة سلاسل العمل والتوريد والإنتاج فكّ العزل والحظر الشامل عن مناطق في أحياء الصالحين والمقابلين وأم نوّارة في العاصمة عمّان، وبلدة بلعما في محافظة المفرق، وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء، نظراً لتحسّن الوضع الوبائي فيها.

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يأتي ذلك ، بناءً على توصية خليّة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وفق ما وصل "الوكيل الإخباري".



كما تقرّر أيضاً تمديد فترة العزل وحظر التجوّل الشامل في بلدة مرصع بمحافظة جرش ومنطقة عين الباشا في محافظة البلقاء حتى صباح يوم الأحد المقبل الموافق للثامن عشر من تشرين الأوّل 2020م، بحيث يعاد النظر في هذا القرار في ذلك اليوم.

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