الخميس 28-12-2023
الوكيل الاخباري
 

آلاف الإسرائيليين يشاركون بمسيرة للإفراج عن الأسرى بغزة

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الأردن يحظر تصدير واعادة تصدير سلع أساسية

الاستهلاكية المدنية تغلق أسواقها السبت المقبل لغايات الجرد السنوي

الصحة العالمية تحذّر من انتشار الجوع الحاد في قطاع غزة

الاحتلال يقر بعدد خسائره خلال 24 ساعة ومنذ الـ 7 من اكتوبر

17 شهيدا منهم 5 أطفال في خان يونس منذ الصباح

زلزال جديد يضرب تركيا

التربية تنشر أسئلة امتحان التربية الإسلامية للتوجيهي

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 105 بغزة

عاجل

الاحتلال يعترف بإصابة 49 عسكريا خلال 24 ساعة

الخميس، 28-12-2023 01:27 م

فيديو - الأمن العام ينشر مشاهد من العمليّة الأمنيّة الموسعة في الرويشد

ججج


الوكيل الاخباري - نشرت مديرية الأمن العام مشاهد العمليّة الأمنيّة الموسعة التي نفذتها في لواء الرويشد أمس الأربعاء. 

اضافة اعلان


وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أكد أنَّ العمليّة الأمنيّة التي تأتي في سياق الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للتصدي لعصابات المخدرات، اشتملت على عمليات بحث وتفتيش ومداهمات، ونتج عنها إلقاء القبض على 33 شخصاً من المطلوبين والمشبوهين بقضايا تهريب المواد المخدرة والاتجار بها، منهم اربعة من المطلوبين الخطرين والرئيسين ممن يرتبطون بعصابات إقليمية تنشط عبر الحدود لتهريب المخدرات والسلاح.


وأضاف أن القوة الأمنية المشاركة بالواجب ضبطت كمّيات من المواد المخدرة ( حبوب مخدرة وكريستال ) ، و30 سلاحاً نارياً منها ما هو أوتوماتيكي وبعيد المدى وكمّيات كبيرة من الذخائر، فضلاً عن طائرة مسيّرة تُستخدم في عمليات التهريب، وأجهزة اتّصال ومناظير ولوحات مركبات مزوّرة، ومركبات تستخدم في عمليات تهريب المخدرات ونقلها.


وأكّد الناطق الإعلامي أنّ مديرية الأمن العام مستمرة في جهودها المتواصلة لأداء واجباتها بتنسيق وتعاون مع القوات المسلّحة– الجيش العربي، والأجهزة الأمنيّة ، لملاحقة المجرمين من تجّار الموت والمخدرات الذين يستهدفون أمن الأردنيين.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1703763797986

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

1703763797986

الإقراض الزراعي تلغي نسبة الغرامة على أقساط القروض غير المسددة المقدرة بـ3%

25MHOSVPfoYO6Qu4Qvf18MJTZXBm9fY12nSFqY63

الأردن يحظر تصدير واعادة تصدير سلع أساسية

1703762204464

أمين عام وزارة الشباب يتفقد المرافق الشبابية والرياضية في مأدبا

UTD4ihNT1BJZIwAs6CjyF8F9vA9uXvraJQ5sFvp3

الاستهلاكية المدنية تغلق أسواقها السبت المقبل لغايات الجرد السنوي

1703761808889

مستشفى الملك يجري عملية قسطرة معقدة داخل الكبد

أخبار متعلقة
111

الامن العام يصدر بياناً حازماً ويعلن نتائج العمليّة الأمنيّة