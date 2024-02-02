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الجمعة، 02-02-2024 12:41 م

فيديو- زخات ثلجية في الكرك .. والبلدية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

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الوكيل الإخباري- نشرت ادارة الارصاد الجوية مقطع فيديو يوثق بدء تساقط زخات ثلجية في المزار الجنوبي بمحافظة الكرك .

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وأعلنت بلدية الكرك الكبرى اليوم الجمعة حالة الطوارئ المتوسطة في مختلف المناطق التابعة للبلدية نظراً للظروف الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.


ودعت البلدية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وعبارات تصريف مياه الأمطار وذلك بسبب تشكل السيول نظرا لغزارة الأمطار حسب النشرات الجوية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية.


وأكدت البلدية في بيان لها، أن جميع كوادر الطوارئ متواجدين في الميدان وعلى استعداد لاستقبال الملاحظات خلال ساعات المنخفض وتساقط الأمطار على الأرقام التالية :
0798746738
0799803343
0799032360
0797494747
0797351115

 

 




 

 


 

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