فيديو - من أين استلهم جلالة الملك فكرة الإنزال الجوي المباشر على غزة؟

الوكيل الإخباري- تحدث جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه يوم أمس مع وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة معان في مقر الملك المؤسس عن الأوضاع في قطاع غزة .



وقال جلالته أنه استلهم فكرة الانزال الجوي المباشر اثناء عودته من المانيا قبل اسبوعين حين كان ينظر جلالته على غزة من نافذة الطائرة .



وتابع جلالته انه فور وصوله لأرض الوطن قام بالاتصال مع القوات الخاصة لبحث امكانية استخدام المظلات الاحتياطية في عمليات الانزال المباشر على قطاع غزة مؤكدا نجاح التجربة الاولى .



واكمل جلالته انهم قاموا بالتنسيق مع الدول الشقيقة بامكانية ارسال المظلات الاحتياطية الى الأردن للمساعدة بعمليات الانزال اضافة لمشاركتهم بهذه العمليات .



وأكد جلالته انه وقيادة القوات المسلحة يبحثون يوميا كيفية ايصال الدعم للاشقاء في قطاع غزة .

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