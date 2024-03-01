فيديو - من أين استلهم جلالة الملك فكرة الإنزال الجوي المباشر على غزة؟

الوكيل الإخباري- تحدث جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه يوم أمس مع وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة معان في مقر الملك المؤسس عن الأوضاع في قطاع غزة .
وقال جلالته أنه استلهم فكرة الانزال الجوي المباشر اثناء عودته من المانيا قبل اسبوعين حين كان ينظر جلالته على غزة من نافذة الطائرة .
وتابع جلالته انه فور وصوله لأرض الوطن قام بالاتصال مع القوات الخاصة لبحث امكانية استخدام المظلات الاحتياطية في عمليات الانزال المباشر على قطاع غزة مؤكدا نجاح التجربة الاولى .
واكمل جلالته انهم قاموا بالتنسيق مع الدول الشقيقة بامكانية ارسال المظلات الاحتياطية الى الأردن للمساعدة بعمليات الانزال اضافة لمشاركتهم بهذه العمليات .
وأكد جلالته انه وقيادة القوات المسلحة يبحثون يوميا كيفية ايصال الدعم للاشقاء في قطاع غزة .
"الأردن يبذل أقصى جهوده لوقف الحرب على القطاع ومستمر بإرسال المساعدات للأهل في غزة بكل الطرق الممكنة، برا وجوا"— RHC (@RHCJO) February 29, 2024
من حديث جلالة الملك عبدالله الثاني عن الأوضاع في قطاع #غزة خلال لقائه اليوم مع وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة معان في مقر الملك المؤسس#الأردن pic.twitter.com/ZEyP7qmjxU