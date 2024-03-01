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فيديو - من أين استلهم جلالة الملك فكرة الإنزال الجوي المباشر على غزة؟

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الجمعة، 01-03-2024 11:26 ص

فيديو - من أين استلهم جلالة الملك فكرة الإنزال الجوي المباشر على غزة؟

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الوكيل الإخباري- تحدث جلالة الملك عبدالله الثاني  خلال لقائه يوم أمس مع وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة معان   في مقر الملك المؤسس عن الأوضاع في قطاع غزة  .

وقال جلالته أنه استلهم فكرة الانزال الجوي المباشر  اثناء عودته من المانيا قبل اسبوعين حين كان ينظر جلالته على غزة من نافذة الطائرة .

وتابع جلالته انه فور وصوله لأرض الوطن قام بالاتصال مع  القوات الخاصة لبحث امكانية استخدام المظلات الاحتياطية في عمليات الانزال المباشر على قطاع غزة مؤكدا نجاح التجربة الاولى .

واكمل جلالته انهم قاموا بالتنسيق مع الدول الشقيقة بامكانية ارسال المظلات الاحتياطية الى الأردن للمساعدة بعمليات الانزال اضافة لمشاركتهم بهذه العمليات .

وأكد جلالته انه وقيادة القوات المسلحة يبحثون يوميا كيفية ايصال الدعم للاشقاء في قطاع غزة .

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