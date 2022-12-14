فيديو - والد غاندي يروي بحرقة تفاصيل وفاة ابنه بحادث الدراجة بعمان أمس

الوكيل الإخباري - تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوالد الشاب غاندي رومل القيسي الذي توفي أمس الثلاثاء بحادث تدهور دراجة نارية في إحدى شوارع العاصمة عمان .



وقال والد الشاب بحرقة في مقطع الفيديو الذي صوره في موقع الحادث إن سبب الحادث الذي أودى بحياة ابنه حفرة في إحدى شوارع عمان .



وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع عبر فيسبوك حزناً على وفاة الشاب .

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بدورها قالت إدارة السير أن سبب حادث الدراجة تغيير المسرب بشكلٍ مفاجئ من قبل سائق الدراجة مما تسبب بوفاته بعد صدمها بجسم ثابت في منطقة شارع الجيش /العاصمة