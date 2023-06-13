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الثلاثاء، 13-06-2023 03:10 م

الثقافة تنظم يوم فرح لذوي الإعاقة في مادبا

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الوكيل الإخباري- نظمت وزارة الثقافة اليوم الثلاثاء، يوم فرح في مركز بيت اللقاء لذوي الاحتياجات الخاصة في مادبا.

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وقال مدير معهد الفنون الجميلة حسين الدغيمات مندوباً عن وزيرة الثقافة، إن أيام الفرح هي مشروع موجه للأطفال من ذوي الإعاقة، والمناطق الأقل حظا والحالات الفقيرة، تنفذه وزارة الثقافة، لتوجيه الدعم لهذه الفئة ورسم الابتسامة والبهجة على وجوههم.


وأضاف أن يوم الفرح اشتمل على فقرات ترفيهية وفنية ورسم على الوجوه وأغان وغيرها من الفقرات التي أدخلت البهجة والسرور في نفوس هذه الفئة.
وجال الدغيمات على مرافق المركز يرافقه مدير ثقافة مادبا محمد الرواحنة، من غرف صفية ومشاغل وقاعات وصالة ألعاب وساحات لذوي الإعاقة في المركز.
يشار إلى أن بيت اللقاء لذوي الإعاقة في مادبا تأسس عام 2007 من مجموعة راهبات أخوية الرجاء الإيطالية لخدمة ذوي الإعاقة مع التركيز على طبقات المجتمع الفقيرة.

 




 

 


 

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