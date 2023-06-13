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الثلاثاء، 13-06-2023 05:52 م

وصول الدفعة الأولى من الحجاج المصريين إلى العقبة

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الوكيل الاخباري - وصلت أولى قوافل الحجاج المصريين الى محطة الركاب في ميناء العقبة، اليوم الثلاثاء قادمين من الموانئ المصرية في طريقهم الى الديار المقدسة، والبالغ عددهم 252 حاجا.

وقال مدير عام الجسر العربي عدنان العبادلة، خلال استقباله الحجاج المصريين القادمين عبر الخط البحري الدولي العقبة – نويبع إن التسهيلات التي تقدم للحجاج ليست طارئة على المملكة ولكنها تنبع من السياسة والتوجيهات الهاشمية في اعتبار من يمر في الأراضي الأردنية ضيفا على الأردن وعلى شعبه.

وأشار العبادلة، بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج و القنصل المصري في العقبة أحمد إسماعيل عثمان ونائب المدير العام اللواء جمال إبراهيم، إلى أن اختيار شركة الجسر لتكون الناقل الوحيد للحجاج المصريين هذا العام، مؤشر على حجم الثقة التي تتمتع به الشركة والتي بنت جسرا من الثقة عبر تاريخ عملها في مجال النقل البحري منذ اكثر من 30 عاما .

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