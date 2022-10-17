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الإثنين، 17-10-2022 07:11 م

قبول طلب توفيق أوضاع حزب المساواة الأردني

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الوكيل الاخباري - قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الموافقة على الطلب المُقدم من حزب المساواة الأردني بتوفيق أوضاعه وذلك بعد دراسة الطلب والتحقق من استيفاءه لشروط توفيق الأوضاع المنصوص عليها في القانون وضمن المدة القانونية؛ من حيث عدد الأعضاء وتوزيعهم على المحافظات ونسبة الشباب والمرأة ووجود شخص من ذوي الإعاقة على الأقل من بين المؤسسين.

وأكدت الهيئة أنه على الحزب استكمال توفيق أوضاعه بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه الشروط القانونية، وابلاغ أمين السجل بذلك قبل فترة مناسبة من موعد عقد المؤتمر ليتسنى للهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.

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