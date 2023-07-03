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الإثنين، 03-07-2023 11:17 ص

قبيل الامتحانات .. وزير التربية والتعليم يوجه رسالة لطلبة "التوجيهي"

امتحانات


الوكيل الإخباري - وجه وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، اليوم الاثنين، رسالة لطلبة التوجيهي قبيل أول امتحان لهذه الدورة.اضافة اعلان


وتاليا رسالة المحافظة:

"أبنائي وبناتي الطلبة على مقاعد امتحان الثانوية العامة 2023 في مملكتنا الحبيبة...
ونحن على وشك البدء بامتحاناتكم لهذا العام لا يسعني إلا أن أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح والسداد في خطاكم وأن يعوض الله العلي العظيم ساعات سهركم وجدكم ودراستكم أنتم وأهلكم الكرام الذين لم يبخلوا من وقتهم ودعمهم لكم على كافة الصعد ثمار نجاحكم وتفوقكم...
فأنتم على أعتاب إنهاء رحلتكم المدرسية طوال اثني عشر عامًا والانتقال إلى مرحلة جديدة تحمل لكم أحلامكم وأمنياتكم التي رافقتكم طوال مسيرتكم.
أنتم حاضر اليوم ومستقبل الغد 
دمتم في حفظ الله ورعايته فرحةً لأهلكم وسندًا لوطنكم وأمتكم 
تحياتي ومحبتي لكم".





 




 

 


 

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