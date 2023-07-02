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الأحد، 02-07-2023 08:59 ص

نحو 190 ألف طالب يتقدم لامتحان "التوجيهي" الثلاثاء

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الوكيل الاخباري - يتقدم 189410 طلاب وطالبات لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2023 الذي سيبدأ في الثلاثاء المقبل بامتحان التربية الإسلامية.اضافة اعلان



وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد مساعفة، في وقت سابق، إنّ المتقدمين لامتحان التوجيهي مقسمين على 766 مركزا امتحانيا تضم 1856 قاعة امتحانية بجاهزية عالية لتوفير بيئة مناسبة.


ونشرت الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، جدول الامتحانات، مشيرة إلى أن أولى جلسات الامتحان تبدأ الثلاثاء 4 تموز المقبل، وتنتهي الثلاثاء 25 من الشهر نفسه.

وحددت الوزارة الساعة 10:00 صباحا موعدا لبدء الجلسة الأولى للامتحان، والساعة 1:00 ظهرا موعدا لبدء الجلسة الثانية.

 




 

 


 

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