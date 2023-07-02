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الأحد، 02-07-2023 11:58 ص

التربية: 10 دقائق إضافية لمدة امتحان "التوجيهي"

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد كنانة، إضافة 10 دقائق على وقت امتحان الثانوية العامة لكافة أوراق المباحث.اضافة اعلان



وأشار كنانة اليوم الأحد لـ"الوكيل الإخباري" إن إضافة الـ 10 دقائق تكون عادة بدلاً عن الوقت المستنفد في توزيع أوراق الامتحان على الطلبة. 


وأضاف أن أسئلة الاختبارات ضمن المستويات المعتادة قائلاً " أي طالب يبذل المجهود المطلوب في المذاكرة سيجتاز الإمتحان" . 


وحول نتائج "التوجيهي" توقع أن يكون إعلانها بعد شهر من آخر امتحان للطلبة والذي يوافق 25 تموز .

ويتقدم 189410 طلاب وطالبات لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2023 الذي سيبدأ الثلاثاء المقبل بامتحان التربية الإسلامية.

 




 

 


 

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