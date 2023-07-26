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الأربعاء، 26-07-2023 09:44 ص

انطلاق فعاليات مهرجان جرش اليوم

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الوكيل الإخباري- تنطلق اليوم، فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ37 في المسرح الشمالي بمدينة جرش الأثرية بتوليفة غنائية من كبار نجوم الغناء الأردنيين والعرب، التي ستقام في المدينة الأثرية في جرش، وفي مدينة عمان وبعض المحافظات، خلال الفترة ما بين 26 تموز وحتى 5 آب، تحت شعار «ويستمر الفرح».اضافة اعلان


ويفتتح المهرجان فعالياته رسمياً، مساء اليوم بحفل بعنوان «نهر الذهب»، وهو عمل فني غنائي استعراضي متعدد الوسائط، يصور مدينة جرش عبر التاريخ، وذلك من خلال لوحات فنية استعراضية بمشاركة 100 فنان وفنانة، تعكس الحضارات المتعاقبة على المدينة.

وقال نقيب الفنانين محمد العبادي، إنّ حجم المشاركة الأردنية في مهرجان جرش للموسم الحالي كبير في الموسم الحالي، حيث سيشارك 1500 فنان أردني من كافة المهن المشمولة بقانون نقابة الفنانين.

وأضاف العبادي، أنه سيعرض على هامش مهرجان جرش "55 مسرحية للكبار والشباب والطفل، و15 فلم مهرجان سينمائي". كما ستقام ندوات وجلسات شعرية وحرفية.

 




 

 


 

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