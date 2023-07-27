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الخميس، 27-07-2023 09:47 ص

افتتاح مكتب خدمات بريدية في مهرجان جرش

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة البريد الأردني افتتاح مكتب خدمات بريدية في موقع مهرجان جرش، لتقديم الخدمات لزوار المهرجان.

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وبحسب بيان للشركة اليوم الخميس، جاء افتتاح المكتب الذي يقع في الجهة الغربية من الساحة الرئيسية باتجاه المسرح الجنوبي، لتلبية احتياجات زوار المهرجان من الخدمات البريدية وخدمات الدفع الإلكتروني، إضافة لتوفير آخر إصدارات الطوابع التذكارية، كما يقوم المكتب بتقديم خدمة تفعيل الهوية الرقمية لتطبيق "سند" من خلال بصمة العين.


ويذكر أن مكتب الخدمات البريدية سيستمر بالعمل طيلة فترة مهرجان جرش للثقافة والفنون 2023، حيث يفتح أبوابه لاستقبال زوار المهرجان من الساعة 6 مساء وحتى 11 مساء.

 

 




 

 


 

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