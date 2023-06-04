قرابة 28 مليون دينار الصادرات التجارية للزرقاء

الوكيل الإخباري - بلغت قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء خلال شهر أيار الماضي حوالي 28 مليون دينار، حيث تم إصدار 562 شهادة منشأ وفقاً لإحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.

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وبين رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، خلال تصريح صحفي اليوم الأحد، أن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر أيار، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية ،والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.