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الأربعاء، 24-05-2023 09:27 ص

دهس طفل 9 أعوام في عمّان

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الوكيل الإخباري - تعرض طفل يبلغ من العمر 9 اعوام للدهس، مساء أمس الثلاثاء في عمّان.

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وقالت إدارة السير خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، ان حالة الطفل بالغة، حيث وقع الحادث أثناء عبور الطفل للشارع.

 

وتم تعليل سبب الحادث بعدم أخذ احتياطات السلامة المرورية.

 

وتعاملت كوادر الإدارة صباح اليوم الأربعاء، مع حادث اصطدام مركبة بجزيرة وسطية للسير القادم من دوار اليوبيل باتجاه مدخل جسر الكيلو ونتج عنه إصابة بسيطة.

 

كما تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على إشارة المسلخ ما تسبب بأثر مروري على السير القادم من منطقة أوتوستراد الزرقاء باتجاه الداخل، حيث تم التعامل مع المركبات في الموقع .

 




 

 


 

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