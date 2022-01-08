يوم طبي مجاني في كلية الأميرة رحمة الاثنين المقبل

الوكيل الإخباري - تنظم كلية الأميرة رحمة الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، يوم بعد غد الاثنين، يوما طبيا مجانيا للمواطنين.

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ويشمل اليوم الطبي، الذي يقام بالتعاون مع كلية الطب في الجامعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، عددا من عيادات الاختصاص: نسائية وتوليد، والأنف والأذن والحنجرة، والمسالك البولية، وأمراض باطنية وجهاز هضمي و جراحة العظام، والوبائيات، والطب العام، وفحص النظر.



ودعت الكلية المواطنين إلى الاستفادة من هذا اليوم الطبي الذي يبدأ الساعة العاشرة صباحا ويستمر حتى الساعة الثانية بعد الظهر.

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