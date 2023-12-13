توجيهات ملكية بشأن الوكيل الأول سالم مفتن سالم

الوكيل الاخباري - بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، اطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، على صحة الوكيل الأول سالم مفتن سالم، الذي يرقد على سرير الشفاء بمدينة الحسين الطبية إثر إصابته خلال اشتباك مسلح لقوات حرس الحدود مع عشرات المهربين على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة.



ونقل العيسوي إلى الوكيل اول سالم ، تمنيات جلالة الملك له بالشفاء العاجل وتحيات واعتزاز جلالته، بالجهود التي تبذلها قوات حرس الحدود من نشامى القوات المسلحة في سبيل أمن الأردن واستقراره.



كما نقل العيسوي تمنيات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد للوكيل أول سالم بالشفاء العاجل.

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