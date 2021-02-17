قرارات صارمة لمنع انتشار كورونا

الوكيل الإخباري - تبحث الحكومة ، قرارات صارمة ، نتيجة لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ، خلال الأيام القليلة الماضية .
وكانت تصريحات لمسؤولين في وزارة الصحة ، أكدت في هذا الشأن ، أنه سيتم دراسة الوضع الوبائي الراهن لأيام عدة من أجل اتخاذ القرار المناسب ، من اجل كبح جماح الفيروس ، ومنع انتشاره في المملكة .
وزارة الصحة ،والجهات المعنية ، ممثلة بالمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ، تدرس التوصيات فيما يتعلق بالتوجه إلى تسطيح المنحنى الوبائي ، خاصة بعد إعادة فتح قطاعات اقتصادية مختلفة ، وعودة التعليم الوجاهي .
وأمام ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية بشكل واضح وملموس ، تضع الحكومة الخيارات التي قد تكون صعبة ، من أجل وضع حدّ للفيروس.
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