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الأربعاء، 17-02-2021 08:30 م

نتيجة لارتفاع إصابات كورونا

قرارات صارمة لمنع انتشار كورونا

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رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - تبحث الحكومة ، قرارات صارمة ، نتيجة لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ، خلال الأيام القليلة الماضية .

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وكانت تصريحات لمسؤولين في وزارة الصحة ، أكدت في هذا الشأن ، أنه سيتم دراسة الوضع الوبائي الراهن لأيام عدة من أجل اتخاذ القرار المناسب ، من اجل كبح جماح الفيروس ، ومنع انتشاره في المملكة .

 

وزارة الصحة ،والجهات المعنية ، ممثلة بالمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ، تدرس التوصيات فيما يتعلق بالتوجه إلى تسطيح المنحنى الوبائي ، خاصة بعد إعادة فتح قطاعات اقتصادية مختلفة ، وعودة التعليم الوجاهي .

 

وأمام ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية بشكل واضح وملموس ، تضع الحكومة الخيارات التي قد تكون صعبة ، من أجل وضع حدّ للفيروس.

 

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