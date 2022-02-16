قرارات مجلس الوزراء اليوم الاربعاء



الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابيَّة لسنة 2022 م.



ويأتي النِّظام لغايات تسهيل عمل الأندية والهيئات الشَّبابيَّة، بما يحقِّق مصلحة هيئاتها العامَّة، ومعالجة حالات عدم إجراء الانتخابات للهيئات الإداريَّة في حالات خاصَّة ومبرَّرة، وزيادة الحوكمة والشَّفافية للأندية والهيئات الشَّبابيَّة، ولتوضيح بعض الأحكام الواردة في النِّظام المطبَّق حاليَّاً وإعادة تنظيمها.

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