قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

الوكيل الاخباري - ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشكلة انقطاع التيَّار الكهربائي عن أحياء في العاصمة عمَّان وبعض المدن الأخرى أثناء المنخفض الجوي الأخير.

وتناول المجلس خلال النِّقاش أسباب طول مدة انقطاع التيَّار الكهربائي عن بعض المواقع، وضعف الاستجابة لإعادته للآلاف من المشتركين، ضمن مناطق اختصاص شركة الكهرباء الأردنيَّة.

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وقال رئيس الوزراء في هذا الصَّدد: إنَّ انقطاع التيَّار الكهربائي عن بعض المواطنين لساعات طويلة وصلت في بعض الأحيان إلى 36 ساعة "أمر لا نقبله للمواطنين كما لا نقبله لأنفسنا".



وبيَّن أنَّ شركة الكهرباء الوطنيَّة (نيبكو)، المملوكة للحكومة، ليست معنيَّة بهذا الخلل، لكن من واجب الحكومة ومسؤوليَّتها أن تتدخَّل، خصوصاً في ظلِّ طول مدد انقطاع التيَّار الكهربائي ومعاناة الكثير من المواطنين من هذه المشكلة، وهو "أمر لا يمكن التَّغاضي عنه ولا القبول به".

وكلَّف مجلس الوزراء في هذا الصَّدد وزير الطَّاقة والثروة المعدنيَّة الدكتور صالح الخرابشة، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلَّة على الفور للوقوف على تفاصيل مشكلة انقطاع التيَّار الكهربائي، على أن تستكمل اللَّجنة تحقيقها وتقدِّم توصياتها خلال ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير؛ ليصار إلى تحديد المسؤوليَّات وأوجه التَّقصير – إن وُجِدت – واتِّخاذ التَّدابير الإداريَّة والقانونيَّة بحقِّ المقصِّرين بحسب الضمانات والمسؤوليَّة القانونيَّة.

كما قرَّر مجلس الوزراء تكليف شركة استشاريَّة لتقييم وضع الشَّبكة الكهربائيَّة في مختلف مناطق المملكة، خصوصاً في العاصمة عمَّان، والعمل على تحديثها، ووضع معايير لتقييم أداء شركات توزيع الكهرباء بحيث تكون متوافقة مع المعايير العالميَّة؛ ليصار إلى محاسبتها وفقاً لهذا الأداء، ووفقاً للمعايير المتوافق عليها.



وعلى صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء تكليف الوزارات والمؤسَّسات ذات العلاقة بإجراء مسح شامل للأشجار المتشابكة مع أعمدة وأسلاك الكهرباء داخل المدن ومعالجتها، تفادياً لتكرار تسبّبها بانقطاع التيَّار الكهربائي عن بعض المناطق في حال تأثّرها بالأحوال الجويَّة.

وشدَّد رئيس الوزراء على أنَّ ما حدث من مشاكل في التيَّار الكهربائي "شوَّه صورة الأداء الكفؤ والعالي المستوى" لجميع مؤسَّسات الدَّولة والحكومة، بالإضافة إلى الجهد الفردي والتطوّعي وجهود القطاع الخاص التي بُذِلت خلال الأحوال الجويَّة.

وفي هذا الصَّدد، أشاد رئيس الوزراء بالأداء الرَّفيع لمؤسَّسات الدَّولة خلال المنخفض الجوّي، من القوَّات المسلَّحة – الجيش العربي - والأمن العام والدِّفاع المدني والوزارات المعنيَّة وأمانة عمَّان الكُبرى، وغرف الطوارئ المختلفة والقطاع التطوّعي، بالإضافة إلى دائرة الأرصاد الجويَّة، التي كان لدقَّة تنبّؤاتها أثرٌ كبير في الإعداد والتحضير المسبق للتعامل مع هذه الظروف الجويَّة. كما ترحَّم على وفاة أحد العاملين في أمانة عمَّان الكُبرى الذي وافته المنيَّة أثناء أدائه لواجبه بفتح الطّرق وسط هذه الظّروف الجويَّة.



ووجَّه رئيس الوزراء تحيَّة تقدير واعتزاز للقوَّات المسلَّحة الأردنيَّة – الجيش العربي – على مساندتها لجهود أجهزة الدَّولة خلال المنخفض الجوِّي، في الوقت الذي كانت فيه تتصدَّى لحماية أمن الوطن على الحدود ضدّ عصابات التَّهريب والإرهاب، في إطار دفاعها المستمرّ عن الوطن وسلامة أبنائه.