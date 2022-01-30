تكليف شركة استشاريَّة لتقييم الشَّبكة الكهربائيَّة

الوكيل الاخباري - ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشكلة انقطاع التيَّار الكهربائي عن أحياء في العاصمة عمَّان وبعض المدن الأخرى أثناء المنخفض الجوي الأخير.



وكلَّف مجلس الوزراء في هذا الصَّدد وزير الطَّاقة والثروة المعدنيَّة الدكتور صالح الخرابشة، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلَّة على الفور للوقوف على تفاصيل مشكلة انقطاع التيَّار الكهربائي، على أن تستكمل اللَّجنة تحقيقها وتقدِّم توصياتها خلال ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير؛ ليصار إلى تحديد المسؤوليَّات وأوجه التَّقصير – إن وُجِدت – واتِّخاذ التَّدابير الإداريَّة والقانونيَّة بحقِّ المقصِّرين بحسب الضمانات والمسؤوليَّة القانونيَّة.



كما قرَّر مجلس الوزراء تكليف شركة استشاريَّة لتقييم وضع الشَّبكة الكهربائيَّة في مختلف مناطق المملكة، خصوصاً في العاصمة عمَّان، والعمل على تحديثها، ووضع معايير لتقييم أداء شركات توزيع الكهرباء بحيث تكون متوافقة مع المعايير العالميَّة؛ ليصار إلى محاسبتها وفقاً لهذا الأداء، ووفقاً للمعايير المتوافق عليها.



وعلى صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء تكليف الوزارات والمؤسَّسات ذات العلاقة بإجراء مسح شامل للأشجار المتشابكة مع أعمدة وأسلاك الكهرباء داخل المدن ومعالجتها، تفادياً لتكرار تسبّبها بانقطاع التيَّار الكهربائي عن بعض المناطق في حال تأثّرها بالأحوال الجويَّة.

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