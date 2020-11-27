صرف رواتب موظفي الأونروا في الأردن الأسبوع المقبل

الوكيل الإخباري - قال رئيس اتحاد العاملين في وكالة الغوث الدولية في الأردن، رياض زيغان، إن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قرر صرف رواتب جميع الموظفين كاملة خلال الأسبوع المقبل.

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وأشار إلى أن القرار اتخذ عقب الاجتماع الذي جرى عصر الجمعة بين المفوض العام ورئيس المؤتمر العام.



وأوضح زيغان في تصريحات صحافية ، أن صرف الرواتب سيكون على الأرجح يومي الأربعاء والخميس.

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