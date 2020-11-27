الجمعة 27-11-2020
الوكيل الاخباري

إجراءات حكومية جديدة لتحسين الأوضاع المادية للأردنيين

وفاة في مشاجرة بإحدى محافظات المملكة

الأوقاف توضح ما حصل في أحد المساجد بعمان

الجيش العربي : مصرع شخص أثناء محاولته التسلل وتهريب مخدرات

صرف رواتب موظفي الأونروا في الأردن الأسبوع المقبل

العثور على جثة خمسيني في الزرقاء

تعرف على أسعار الذهب الجمعة

الخرابشة يحدد السبب الرئيسي لانتشار فيروس كورونا

الدفاع المدني يتعامل مع 1533 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

سيدة مصر الأولى تكشف طريقة تعرفها إلى الرئيس وزواجهما وأبرز صفاته

الجمعة، 27-11-2020 03:29 م

ترجيح صرفها يومي الأربعاء والخميس

صرف رواتب موظفي الأونروا في الأردن الأسبوع المقبل

اضر
مكتب الأونروا في الأردن - أرشيفية


الوكيل الإخباري - قال رئيس اتحاد العاملين في وكالة الغوث الدولية في الأردن، رياض زيغان، إن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قرر صرف رواتب جميع الموظفين كاملة خلال الأسبوع المقبل.

اضافة اعلان
 

وأشار إلى أن القرار اتخذ عقب الاجتماع الذي جرى عصر الجمعة بين المفوض العام ورئيس المؤتمر العام.


وأوضح زيغان في تصريحات صحافية ، أن صرف الرواتب سيكون على الأرجح يومي الأربعاء والخميس.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
راتب

إجراءات حكومية جديدة لتحسين الأوضاع المادية للأردنيين

مشاجرة

وفاة في مشاجرة بإحدى محافظات المملكة

اوق

الأوقاف توضح ما حصل في أحد المساجد بعمان

الجيش

الجيش العربي : مصرع شخص أثناء محاولته التسلل وتهريب مخدرات

الامن

العثور على جثة خمسيني في الزرقاء

6253273beb599d54ae7e605bd870566e

الخرابشة يحدد السبب الرئيسي لانتشار فيروس كورونا

أخبار متعلقة
3202019101825699650473

تأخير ضخ المياه بمناطق في الزرقاء

c6b3bdde-57f2-4817-aad7-dc08eeaea478

الكويت تحذر رعاياها في الأردن

1020202820155555816184

مسؤول ملفّ كورونا : عدة شركات اقتربت من انتاج لقاح كورونا

10202028135819275712005

الحكومة : نتألم لفقدان نخبة من أبطال الجيش الأبيض

55 (2)

كورونا يخطف 3 كفاءات طبية اردنية خلال ٢٤ ساعة

عزل

الأردن يسجل 32 وفاة و 3921 إصابة بكورونا اليوم