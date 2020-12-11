بشائر خير للأردنيين العام القادم

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - بدأ العد التنازلي ، لوداع العام الحالي (2020) ، واستقبال العام الجديد (2021) ، على وقع التفاؤل بـأن تتبدّد جائحة كورونا ، التي طالت العالم أجمع ، حيث اختفت معالم الحياة الطبيعية ، وبات الأمر أشبه بـ"كابوس".
الأردنيون ، اليوم يقفون أمام "عتبة" الأماني ، ليكون العام القادم "سنة خير" حيث بدأت بشائر الخير واضحة ، بحسب تصريحات حكومية في وقت سابق ، من خلال المنحنى الوبائي بشأن الفيروس ، حيث بدأ يميل إلى الاستقــرار ، من خلال انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس ، خلال الأيـام القليلة الماضية .
عدا عن ذلك ، تعهّد الحكومة بتأمين اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الربع الأول من العام القادم ، ما يزيد من وتيرة الأمل ، في السيطرة على الفيروس ، ومنع تفشيه ، خاصة لفئات هي بأمسّ الحاجة لذلك اللقاح .
وأمام تلك المعطيات ، فإنه من البديهي أن تعود الحياة إلى مجاريها في المملكة ، بداية العام القادم، بعد دراسة حكومية شاملة لتبعات ذلك ، خاصة فيما يتعلّق بتوصيات فتح قطاعات تمّ إغلاقها ، والعدول عن قرار فرض الحظر الشامل الجمعة ، وتقليص ساعات الحظر الجزئي ، كل ذلك ، يتطلّب من الأردنييـــن الالتزام بالإجراءات الصحية فيما يتعلّق بارتداء الكمّامات ، والعمل بالتباعد الجسدي .
"بارقة أمل " جديدة نحو مستقبل قريب مشرق ، والتضرّع إلى الله سبحانه وتعالى ، ليكون عام (2021) ، عاما مشرقا ، يحمل في طياته الخير ، والسعادة ، بعيدا عن كورونا التي ألقت بظلالها على الحياة ، فأصبحت - الحياة - اسما مثقلا بالهموم .
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