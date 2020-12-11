الجمعة 11-12-2020
الوكيل الاخباري

بشائر خير للأردنيين العام القادم

وزير الصحة : ننظر الى الامر بحذر

الأدوية الأوروبية: الهجوم الإلكتروني لن يؤثر على تسليم لقاحات كورونا

اليونان: 81 وفاة جديدة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 887 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وزير الصحة يكشف تكلفة لقاح كورونا للجرعتين

النائب خير أبو صعيليك يستبعد إقرار قانون الموازنة العامة قبل نهاية 2020

لبنان يسجل 14 وفاة و 1778 اصابة كورونا جديدة

تعليق دوام مركز بلدية برقش ليومين

فريق متفجرات يخلي الوزير قطامين وطاقم وزارة العمل بسبب حقيبة مجهولة

الجمعة، 11-12-2020 02:19 م

بارقة أمل نحو مستقبل مُشرق

بشائر خير للأردنيين العام القادم

منت
منظر عام للعاصمة عمّان


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - بدأ العد التنازلي ، لوداع العام الحالي (2020) ، واستقبال العام الجديد (2021) ، على وقع التفاؤل بـأن تتبدّد جائحة كورونا ، التي طالت العالم أجمع ، حيث اختفت معالم الحياة الطبيعية ، وبات الأمر أشبه بـ"كابوس".

اضافة اعلان
 

الأردنيون ، اليوم يقفون أمام "عتبة" الأماني ، ليكون العام القادم "سنة خير" حيث بدأت بشائر الخير واضحة ، بحسب تصريحات حكومية في وقت سابق ، من خلال  المنحنى الوبائي بشأن الفيروس ، حيث بدأ يميل إلى الاستقــرار ، من خلال انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس ، خلال الأيـام القليلة الماضية .

 

عدا عن ذلك ، تعهّد الحكومة بتأمين اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الربع الأول من العام القادم  ، ما يزيد من وتيرة الأمل ، في السيطرة على الفيروس ، ومنع تفشيه ، خاصة لفئات هي بأمسّ الحاجة لذلك اللقاح .

 

وأمام تلك المعطيات ، فإنه من البديهي أن تعود الحياة إلى مجاريها في المملكة ، بداية العام القادم، بعد دراسة حكومية شاملة لتبعات ذلك ، خاصة فيما يتعلّق بتوصيات فتح قطاعات تمّ إغلاقها ، والعدول عن قرار فرض الحظر الشامل الجمعة ، وتقليص ساعات الحظر الجزئي ، كل ذلك ، يتطلّب من الأردنييـــن الالتزام بالإجراءات الصحية فيما يتعلّق بارتداء الكمّامات ، والعمل بالتباعد الجسدي .

 

"بارقة أمل " جديدة نحو مستقبل قريب مشرق ، والتضرّع إلى الله سبحانه وتعالى ، ليكون عام (2021) ، عاما مشرقا ، يحمل في طياته الخير ، والسعادة ، بعيدا عن كورونا التي ألقت بظلالها على الحياة ، فأصبحت - الحياة - اسما مثقلا بالهموم .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp-Image-2020-03-17-at-3.24.00-PM

ضبط 5 مصابين بكورونا خالفوا شروط العزل المنزلي في اربد

-1537437668

محطات المحروقات العاملة خلال الحظر الشامل - أسماء

10201821145742942437559

الزرقاء : محاضرة عن تخصص الطاقة الشمسية

620201883125797109930

وزير الصحة يكشف تكلفة لقاح كورونا للجرعتين

11202030225824639837644

تعليق دوام مركز بلدية برقش ليومين

12202069580960935858

فريق متفجرات يخلي الوزير قطامين وطاقم وزارة العمل بسبب حقيبة مجهولة

أخبار متعلقة
5fc5236442779

الكشف عن موعد وصول لقاح كورونا للأردن

حظ

توضيح حكومي بشأن الحظر الجزئي والإغلاقات

لقاح

نقيب الصيادلة للوكيل : لقاحات ضد كورونا يمكن تخزينها عند حرارة غير منخفضة

كمن

الصحة تبشر الأردنيين بموعد الحصول على لقاح كورونا

thumbs_b2_4da3e97f7b7295d4fbbf8cc6ec43eba1

بدء انشاء مستشفى ميداني لإصابات كورونا في معان

وز

قــرار حكومــي هام خلال أيام وترقــب شعبــي