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الأحد، 03-07-2022 12:33 م

الضمان: شخصان نقلا عبر خدمة الإسعاف الجوي بحادث العقبة تماثلا للشفاء

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الوكيل الإخباري - قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إنها نقلت 4 مصابين في حادثة سقوط خزان غاز الكلورين في أحد موانئ العقبة عبر خدمة الإسعاف الجوي.

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وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة شامان المجالي الأحد، إن "اثنين من المصابين شهدت حالتهما الصحية تحسنا ملحوظا وجرى إخراجهما من وحدة العناية الحثيثة، أما المصابان الآخران فحالتهم الصحية مستقرة حاليا وفي تحسن مستمر".


ودعا المنشآت إلى استخدام خدمة الإسعاف الجوي التي أطلقتها المؤسسة سابقا بعد توقيع اتفاقية مع مركز الإسعاف الجوي. وذلك للمصابين الذين تستدعي حالتهم الصحية ذلك.

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