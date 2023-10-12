قرار سعودي بشأن الاردن

الوكيل الاخباري - كشف كتاب صادر عن مدير هيئة تنظيم النقل البري عن موافقة السلطات السعودية على تأجيل تطبيق العمر التشغيلي على الشاحنات العابرة لأراضي المملكة العربية السعودية والتي يتجاوز عمرها العشرين عاما لمدة 5 اشهر إضافية.



ويأتي القرار لإتاحة مزيد من الوقت لتحديث الاسطول بما يتوافق مع الشروط الجديدة التي ستطبقها الهيئة العامة للنقل السعودية .



وبناء عليه سيتم البدء بالعمل بالقرار الخاص بالعمر التشغيلي للشاحنات اعتبارا من 16/2/2024.

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