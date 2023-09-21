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الخميس، 21-09-2023 02:42 م

الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين

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 الوكيل الاخباري - بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وعبر جلالته في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، داعيا الله عز وجل أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية وعلى الشعب السعودي الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

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