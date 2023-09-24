"جباكو" تصدر منتجات الأردن الزراعية إلى 26 سوقا إقليمية ودولية

الوكيل الإخباري - كشف مدير عام الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية (جباكو) علاء الدين أبو الخير أن الشركة وصلت إلى 26 سوقاً إقليمية ودولية.

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وقال أبو الخير إن الدول التي وصلت إليها الشركة هي: (هولندا، هنغاريا، رومانيا، بولندا، النمسا، روسيا، اليونان، قبرص، بريطانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، أوكرانيا، كرواتيا، إيطاليا، التشيك، بلجيكا، ألمانيا، سويسرا، تركيا، الدنمارك، مولدوفا وفنلندا) بالإضافة إلى الأسواق التقليدية والعمل بعقود واضحة في المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر.

وأضاف أن الشركة تستهدف زيادة الدول إلى ما يزيد عن 30 سوقا جديدة للأعوام القادمة وهي أسواق استراتيجية ضخمة وتحتاج إلى التجهيز والاستعداد لتلبية العقود وفق متطلبات هذه الأسواق وتحتاج إلى خطة تدريجية للحصول على حصه مناسبة في هذه الأسواق مثل الولايات المتحدة والصين وكندا وإندونيسيا واليابان وماليزيا.

وذكر أبو الخير أن الشركة عملت على إبرام اتفاقيات مع هذه الدول وإبرام اتفاقيات مع 100 مزارع لتنفيذ العقود المبرمة دولياً والبالغة 10 آلاف طن لهذا العام، فيما وصلت الصادرات خلال الأشهر الأولى من عمر الشركة إلى 2000 طن.



وأضاف أن الشركة تعمل على دراسة خطوط الإمداد والنقل المناسبة لتحقيق المنافسة، بالإضافة إلى شروط الجودة لدى المستورد، والتي يتم الاتفاق عليها مع المزارع المحلي.

وبيّن أبو الخير أن الشركة تعمل اليوم على تزويد المصدر المحلي بالمعلومات ودراسات السوق والنقل لهذه الأسواق مما يحقق فرصاً إيجابية لزيادة الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى الهدف الرئيسي وهو زيادة الصادرات الزراعية.



وأشار إلى أن الشركة حصلت على عقود مضاعفة مقارنة بالأعداد الحالية، إلا أنها تحتاج إلى توفير مركز تعبئة وتصنيف وتخزين بالإضافة إلى التبريد، وهو ما ستعمل عليه الشركة لتحقيق البنية التحتية لزيادة الصادرات وفقا لخطة عمل الشركة.



