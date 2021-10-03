الأحد 03-10-2021
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قرارات مجلس الوزراء اليوم الأحد

الأحد، 03-10-2021 05:29 م

قرار صادر عن مجلس الوزراء

الخصاونة


 الوكيل الاخباري - قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، المشكّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، المتعلقة بالتسويات المالية مع  1058 مكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات مالية وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.

وتأتي هذه التسويات بناء على الطلبات التي تقدم بها المكلّفون إلى اللجنة، واستمراراً لجهود تحفيز المكلّفين على تسديد الضرائب المترتّبة عليهم، وتخفيف الأعباء الضريبيّة عليهم، وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة العامّة على المبيعات، وسنداً لأحكام أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019 وتعديلاتها.

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