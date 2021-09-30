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الخميس، 30-09-2021 03:27 م

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

رئاسة


الوكيل الاخباري - قرّر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس الأربعاء الموافقة على تشكيل لجنة أمانة عمّان الكبرى لتقوم بأعمال مجلس أمانة عمّان الكُبرى إلى حين انتخاب مجلس جديد، وذلك برئاسة الدكتور يوسف الشواربة، وعضويّة كلّ من: أمين عام وزارة السّياحة والآثار، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى، ومدير عام هيئة تنظيم النّقل البرّي، ورئيس مجلس مفوّضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وأمين عام هيئة الاستثمار، ومدير إدار السّير في الأمن العام، ومدير عام شركة مياه الأردن (مياهنا)، ومدير عام شركة الكهرباء الأردنيّة.

وضمّت عضويّة اللجنة كذلك علاء ديرانيّة عن غرفة تجارة عمّان، وسعد الدّين ياسين عن غرفة صناعة عمّان، والمهندس زياد الرّحباني، والمهندس عماد الحجرات، ومها البهو.

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