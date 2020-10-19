قرار مرتقب بشأن الحظر الشامل

الوكيل الإخباري - يترقّب الأردنيون خلال اليومين القادمين ، قرارات حكومية هامة ، للحدّ من انتشار كورونا في الأردن ، أهمها فيما يتعلّق بالحظر الشامل.
ومنذ بدء الجائحة ، اعتادت الحكومة ، على إعلان فيما إذا سيكون هنالك حظرا شاملا أم لا ، وسط تفاؤل شعبي بأن يتم إلغاؤه على ضوء تصريحات صحفية لمسؤولين ، تشير بأن الحظر الشامل "غير مجدٍ".
وكان مسؤول ملف كورونا ، الدكتور وائل هياجنة ، أكد في وقت سابق ، أنه سيتم الإعلان عن قرارات حكومية جريئة ، مشددا على أهمية ارتداء الكمامات في سبيل التقليل من أعداد الإصابات بالفيروس ، والعمل بالتباعد الاجتماعي.
القرار الحكومي بشأن الحظر الشامل ، ما زال قيد الانتظار ، بعد دراسة المعنيين وخبراء لتبعات هذا القرار أو عدمه.
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