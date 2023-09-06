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قرار من التربية يشمل جميع المدارس اعتبارا من العام الدراسي الحالي

مدرسة


الوكيل الاخباري - أعلن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، عن بدء تسجيل الطلبة غير الأردنيين في المدارس الحكومية والخاصة.

وقالت المفوضية في إدراج لها عبر صفحتها الرسمية في الفيسبوك الاربعاء، إن وزارة التربية والتعليم سمحت بتسجيل الطلبة غير الأردنيين في المدارس الحكومية والخاصة وإعفائهم من الوثائق المطلوبة لعملية التسجيل للفصل الأول للعام الدراسي 2023-2024 (الحالي).

ونوهت الى انه يمكن للطلبة تصويب أوضاعهم وتوفير هذه الوثائق خلال الفصل الدراسي الأول.

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