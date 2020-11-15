الأحد 15-11-2020
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الأحد، 15-11-2020 11:45 ص

قرار من القطامين للتسهيل على المواطنين وعدم الاكتظاظ

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الوكيل الإخباري - قرر وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين، أن يكون السبت من كل أسبوع يوم دوام رسمي لمديريات ومكاتب العمل في كافة المحافظات، لتقديم خدمة إصدار تصاريح عمل وحتى نهاية العام، لتسريع إنجاز معاملات متلقي الخدمة من وزارة العمل وتوفيرا لوقتهم وجهدهم ولزيادة عدد أيام العمل لموظفي الوزارة خلال الأسبوع ولضمان تحقيق التباعد بين المراجعين وعدم الاكتظاظ ولتطبيق البروتوكولات الصحية الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأكد القطامين أن هذا القرار جاء لاستقبال المراجعين وإنجاز معاملاتهم في إصدار تصاريح العمل بأسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى توفير خدمة مستمرة لمتلقي الخدمة، مشيراً إلى أن الوزارة تهدف إلى تعزيز التواصل مع الجميع وتقديم أفضل الخدمات.


وشدد قرار الوزير القطامين على ضرورة مراعاة الموظفين في مديريات ومكاتب العمل في المحافظات والمراجعين للإجراءات الوقائية المتعلقة بالوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.


 




 

 


 

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