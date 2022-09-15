الخميس 15-09-2022
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الخميس، 15-09-2022 12:32 م

قريبا .. محطة لتخزين الكهرباء في سد الموجب

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الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الخميس إن العمل جارٍ على إنشاء محطة لتخزين الطاقة الكهربائية باستخدام مياه السدود قرب سد وادي الموجب باستطاعة 450 ميجاواط ولمدة 7 ساعات تخزين وبما يعادل 3150 ميجا واط ساعة في الدورة الواحدة.

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وأكد الخرابشة في افتتاح ورشة العمل الخاصة بدراسة ) الجدوى لمشروع تخزين الطاقة الكهربائية باستخدام مياه السدود في الأردن( أهمية المشروع الذي ينفذ بالتعاون بين قطاعي الطاقة والمياه- لجنة المياه والطاقة)، في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة من خلال تحسين استغلال الطاقة المتجددة والتخفيف من تحدياتها التشغيلية  بالاضافة الى تقليل الاعتماد على الوقود المستورد لتوليد الكهرباء وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية بما يساهم في استدامة النظام البيئي. 

وقال إن مصادر الطاقة المتجددة ساهمت بحوالي 29% من إجمالي الطاقة المولدة في الأردن مع نهاية شهر تموز 2022، وذلك من خلال ما يزيد عن 5ر2 جيجاواط من الإستطاعات المركبة تتمثل في معظمها من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لافتا إلى أن الوزارة تعمل من خلال تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة للوصول الى 50 ٪ من الطاقة المتجددة في عام 2030.


وعن الشراكة مع قطاع المياه قال، ايمانا باهمية التكامل بين قطاعي المياه والطاقة، تم إنشاء لجنة المياه والطاقة في عام 2019 على مستوى الأمناء العامين من الجانبين بهدف البحث في الفرص المتاحة في القطاعين (تخزين الطاقة ، وتحلية المياه ، وامكانيات إدارة الأحمال).


 




 

 


 

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