الإثنين 14-03-2022
الوكيل الاخباري

تأخير دوام الطلبة والعاملين بالطفيلة التقنية

تعطيل كافة المدارس في العاصمة عمان يوم الثلاثاء

شوارع متهالكة تستقبل السُّياح العرب في لواء الكورة وتعكس واقعاً مغايراً عن الطبيعة الخلابة - صور

الأمم المتحدة تؤكد على سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا

"الأطباء" تحذر عبر "الوكيل" من التعامل مع أطباء أسنان يدَّعون إجراءهم عمليات التجميل دون حملهم لشهادة الاختصاص

عضو مفوضي سلطة العقبة لـ"الوكيل": لم نبلغ رسمياً بإنهاء تكليفنا وهذه حقيقة مكافآت بـ315 ألف دينار

إعلام الاحتلال الإسرائيلي: انهيار جميع مواقع الوزارات الحكومية

التلفزيون الإيراني: اعتقال خلية متعاونة مع "موساد" قبل تنفيذها عملا تخريبيا في منشأة نووية

الأمن العام يحذر من المنخفض الجوي وتدعو المواطنين لاتباع هذه الإرشادات

تعليق وتأخير دوام مدارس يوم الثلاثاء - اسماء

الإثنين، 14-03-2022 09:42 م

قسائم شهرية للاجئين السوريين مخصصة لشراء الأغذية في مخيمات اللجوء - تفاصيل

3ba00fd6-image


الوكيل الاخباري - قدمت حكومة اليابان منحة مالية بلغت قيمتها 3 ملايين دولار لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لدعم اللاجئين السوريين الذين يعيشون داخل مخيمات اللجوء السوري في الأردن، وذلك بحسب بيان صادر عن البرنامج اليوم الاثنين.

اضافة اعلان

وبفضل هذه المنحة، بحسب البيان، ستتحصل الأسر في المخيمات على قسائم إلكترونية شهرية مصممة حصريًا لشراء الأغذية من محلات السوبرماركت والمخابز الموجودة في المخيمات وسيتم تشغيلها من خلال تقنية “البلوك تشين” وبصمة العين.


وقال السفير الياباني لدى الأردن، كاورو شيمازاكي: “تأتي هذه المنحة كجزء من منحة المعونة في حالات الطوارئ التي تقدمها اليابان لمساعدة المستضعفين من اللاجئين والنازحين داخليًا الذين يواجهون أزمة إنسانية في سوريا وكذلك في الأردن ولبنان، ونحن نقدر الدور المهم الذي يقوم به برنامج الأغذية العالمي الذي يعمل دوماً لصالح الفئات الضعيفة منذ بداية الأزمة السورية، ونأمل أن تساعد مساهمتنا في تأمين الضروريات الأساسية للأشخاص الذين يواجهون تحديات ملحة في حياتهم.”وأعلن السفير عن المساهمة خلال زيارة مشتركة أجراها إلى مخيم الزعتري، برفقة الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن، ألبرتو كوريا مينديز.

 

وزار السفير شيمازاكي المحلات التجارية حيث تشتري الأسر ما تحتاجه من الأغذية باستخدام القسائم الإلكترونية، وتحدث مع اللاجئين وأجرى بعض الزيارات المنزلية لهم.


بدوره، قال مينديز: إن “برنامج الأغذية العالمي ممتن للغاية للدعم المتواصل من جانب اليابان حكومةً وشعبًا”، مضيفا “نحن الآن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى شركاء مهمين مثل حكومة اليابان، خاصة وأننا نواجه تحديات في جمع الموارد الكافية لمواصلة توفير الطعام على موائد الأسر لتقديم الغذاء لأطفالهم.”يذكر انه منذ بداية الأزمة السورية في عام 2012، كانت حكومة اليابان شريكًا مهمًا لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن، حيث ساهمت بمبلغ 7ر35 مليون دولار على مدار السنوات الـ 10 الماضية من خلال المساهمات النقدية لدعم المساعدات الغذائية المباشرة وأنشطة سبل كسب العيش التي تعزز الأمن الغذائي للاجئين.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

تأخير دوام الطلبة والعاملين بالطفيلة التقنية

وزارة التربية والتعليم

تعطيل كافة المدارس في العاصمة عمان يوم الثلاثاء

275439655_10224712530193950_5581983875849102169_n

شوارع متهالكة تستقبل السُّياح العرب في لواء الكورة وتعكس واقعاً مغايراً عن الطبيعة الخلابة - صور

3971610579174012

"الأطباء" تحذر عبر "الوكيل" من التعامل مع أطباء أسنان يدَّعون إجراءهم عمليات التجميل دون حملهم لشهادة الاختصاص

0hU65fQT9XRKe4vbDQuQyTyc4iO3liazodRCfhEw

عضو مفوضي سلطة العقبة لـ"الوكيل": لم نبلغ رسمياً بإنهاء تكليفنا وهذه حقيقة مكافآت بـ315 ألف دينار

66e39c41-429c-49f1-9c4a-c847224ba67e

الأمن العام يحذر من المنخفض الجوي وتدعو المواطنين لاتباع هذه الإرشادات

أخبار متعلقة
bVUUnXuE1nLOG3y01IEYJBZObfGfcqgqL8dvoNp6

الهناندة: نهدف لتهيئة بيئة صديقة وحاضنة ومحفزة لريادة الأعمال

359396_4_1644957126

الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات على اللاجئين السوريين في الأزرق

WhatsApp Image 2022-02-13 at 4.17.37 AM

مدير الأمن العام يكرم عددا من المرتبات لجهودهم المتميزة

طيران-780x470

الطيران المدني: لم نتلق حتى الآن طلبات لتسيير رحلات عارضة إلى أوكرانيا

49a735a6-eb31-42a9-abdb-60ef4f384cc7

هام من الضمان حول رواتب المشتركين اختيارياً

resize

إطلاق برنامج تدريبي لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في مأدبا