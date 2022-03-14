قسائم شهرية للاجئين السوريين مخصصة لشراء الأغذية في مخيمات اللجوء - تفاصيل

الوكيل الاخباري - قدمت حكومة اليابان منحة مالية بلغت قيمتها 3 ملايين دولار لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لدعم اللاجئين السوريين الذين يعيشون داخل مخيمات اللجوء السوري في الأردن، وذلك بحسب بيان صادر عن البرنامج اليوم الاثنين.

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وبفضل هذه المنحة، بحسب البيان، ستتحصل الأسر في المخيمات على قسائم إلكترونية شهرية مصممة حصريًا لشراء الأغذية من محلات السوبرماركت والمخابز الموجودة في المخيمات وسيتم تشغيلها من خلال تقنية “البلوك تشين” وبصمة العين.



وقال السفير الياباني لدى الأردن، كاورو شيمازاكي: “تأتي هذه المنحة كجزء من منحة المعونة في حالات الطوارئ التي تقدمها اليابان لمساعدة المستضعفين من اللاجئين والنازحين داخليًا الذين يواجهون أزمة إنسانية في سوريا وكذلك في الأردن ولبنان، ونحن نقدر الدور المهم الذي يقوم به برنامج الأغذية العالمي الذي يعمل دوماً لصالح الفئات الضعيفة منذ بداية الأزمة السورية، ونأمل أن تساعد مساهمتنا في تأمين الضروريات الأساسية للأشخاص الذين يواجهون تحديات ملحة في حياتهم.”وأعلن السفير عن المساهمة خلال زيارة مشتركة أجراها إلى مخيم الزعتري، برفقة الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن، ألبرتو كوريا مينديز.

وزار السفير شيمازاكي المحلات التجارية حيث تشتري الأسر ما تحتاجه من الأغذية باستخدام القسائم الإلكترونية، وتحدث مع اللاجئين وأجرى بعض الزيارات المنزلية لهم.



بدوره، قال مينديز: إن “برنامج الأغذية العالمي ممتن للغاية للدعم المتواصل من جانب اليابان حكومةً وشعبًا”، مضيفا “نحن الآن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى شركاء مهمين مثل حكومة اليابان، خاصة وأننا نواجه تحديات في جمع الموارد الكافية لمواصلة توفير الطعام على موائد الأسر لتقديم الغذاء لأطفالهم.”يذكر انه منذ بداية الأزمة السورية في عام 2012، كانت حكومة اليابان شريكًا مهمًا لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن، حيث ساهمت بمبلغ 7ر35 مليون دولار على مدار السنوات الـ 10 الماضية من خلال المساهمات النقدية لدعم المساعدات الغذائية المباشرة وأنشطة سبل كسب العيش التي تعزز الأمن الغذائي للاجئين.





