هام من الضمان حول رواتب المشتركين اختيارياً

الوكيل الإخباري - نشرت المؤسسة الضمان الإجتماعي تذكيراً للمشتركين اختياريا بتعديل الزيادة السنوية على رواتبهم قبل نهاية يوم الثلاثاء الموافق 15/2/2022.

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وقالت المؤسسة، ان للمشتركين اختياريا بالضمان الاجتماعي والراغبين بطلب الزيادة السنوية على رواتبهم الخاضعة للضمان للعام الحالي، أو يرغبون بطلب تعديل او ايقاف لهذه الزيادة، تقديم طلب إلكتروني قبل نهاية يوم بعد غدٍ الثلاثاء من خلال الدخول الى موقع المؤسسة.



وبينت أنه يحق للمشترك تعديل نسبة الزيادة على راتبه الخاضع للضمان في الأول من كانون الثاني من كل عام و حتى ال 15 من شباط.





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