الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات على اللاجئين السوريين في الأزرق

الوكيل الاخباري - نفذ فريق من الهلال الأحمر الإماراتي، الأربعاء، وبالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية في قضاء الأزرق بمحافظة الزرقاء، حملة لتوزيع مساعدات عينية على عدد من الأسر العفيفة واللاجئين السوريين بالقضاء.

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وجاءت الحملة ضمن جولة للوفد الرسمي الإماراتي الذي يزور الأردن، بهدف تقديم الدعم، والتي شملت زيارة لجمعية سيدات الأزرق، حيث التقى الوفد خلالها بالقائمين على الجمعية واطلع على الأنشطة التي تنفذها لدعم الأسر المحتاجة خاصة من اللاجئين السوريين للتخفيف عنهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم.



وعبر رئيس الوفد محمد الشمري عن شكره للأردن، لاستضافته أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين، وما تقدمه من دعم لهم، مُبديا دعم الإمارات ممثلة بالهلال الأحمر وبالتعاون مع الجهات المختصة في الأردن لإيصال المساعدات لمستحقيها بشكل متواصل.