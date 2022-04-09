السبت 09-04-2022
الوكيل الاخباري

تبرعات بقيمة 50 مليون ريال من الملك سلمان وولي عهده

ما هي السالمونيلا التي سحبت بعض البلدان منتجات كيندر بسببها؟

يبدل حزنك الى فرح.. دعاء بعد صلاة الفجر

الافتاء توضح حول صحة الصيام من دون طهارة

المركزي: البنوك قدمت قروض بقيمة 424 مليون دينار في شهرين

الأشغال تتعامل مع تجمع للرمال على جوانب طريق الجفر - المدورة

مصدر يوضح حول صرف رواتب نيسان الحالي قبل موعدها

شهداء الأقصى تعلن عن عملية مركز الإعصار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: سنعمل على إنهاء الحرب

الأرصاد تُحذر من طقس السبت: ضباب وانخفاض على الحرارة

السبت، 09-04-2022 02:09 ص

يبدل حزنك الى فرح.. دعاء بعد صلاة الفجر

main_image6250bd4a9ba18


الوكيل الإخباري - دعاء يبدل حزنك الى فرح.. دعاء بعد صلاة الفجر.

اضافة اعلان

 

اللهم لا طاقة لي بالجهد، ولا قوة لي على البلاء، فلا تحرمني العافية والرزق ولا تكلني إلى خلقك بل تفرد لي بحاجتي وتولني برحمتك فإنك إن وكلتني إلي نفسي عجزت عنها وإن وكلتني إلي خلقك ظلموني وحرموني وقهروني ومنوا علي، فبفضلك يا الله أغنني وابسط لي واكفني وخلصني من حسدهم وحقدهم واجعل رضاي فيما يرد علي منك، وبارك لي فيما رزقتني وفيما خولتني واجعلني في كل حالاتي محفوظ مجار، واقضِ عني كل ما علي لك في وجه من وجوه طاعتك أو لخلقك، فأنت تعلم عظم ضعفي وكثرة ذنوبي وضعف بدني وقوتي وغفلتي، فأدي مالهم علي عندي يا عظيم فإنك واسع كريم .


اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ .
اللهم بحق قولك ” لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّـهِ كَاشِفَةٌ ” اكشف عني كل بلوى يا عالم كل خفية ويا صارف كل بلية، أغثني أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، ارحمني و أغثني والطف بي و تداركني بإغاثة، اللهم بك ملاذي وعيا ذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد والفرد الصمد وباسمك العظيم أن تفرج عني ما أمسيت فيه وأصبحت فيه، ولا يملأ قلبي الخوف من غيرك ولا يشغلني أثر الرجاء من سواك أجرني .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
هل-يجوز-الصيام-بدون-طهارة-من-الدورة-الشهرية؟

الافتاء توضح حول صحة الصيام من دون طهارة

image

الأشغال تتعامل مع تجمع للرمال على جوانب طريق الجفر - المدورة

881c436d-8aba-4ea9-8142-d975964c27fa

مصدر يوضح حول صرف رواتب نيسان الحالي قبل موعدها

640

كهرباء إربد تفتتح مكتب خدمات بمدينة الحسن الرياضية

3202219124123532287691

الأرصاد تُحذر من طقس السبت: ضباب وانخفاض على الحرارة

64

كيف تتعامل مع حوادث تسرب الغاز في المنزل؟

أخبار متعلقة
0L5A1586

خطة مرورية للتعامل مع المنخفض الجوي

1202217124051437292368

بدء تأثير المنخفض الجوي على المملكة

pic_194210

كولمان: مستعدون لدعم الأردن في ملف الطاقة وشح المياه

إيجابيات_وسلبيات_الهاتف_النقال

هيئة الاتصالات: 7.875 مليون اشتراك في الخطوط الخلوية و709.9 اشتراك انترنت

5aeab3fd69b31daa88786ba5d7dd76a3

توجه لزيادة عدد الصوامع في الشمال والوسط

Screenshot_40

سفراء الاتحاد الأوروبي في الأردن يزورون البترا