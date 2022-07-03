قطر تدرس توفير فرص عمل مؤقتة للأردنيين في كأس العالم

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

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أكد وزير العمل نايف استيتية اليوم الأحد، عمق العلاقات التي تربط الأردن وقطر والتي تم ترسيخها بحكمة قيادتي البلدين الشقيقين.



وقال استيتية لـ "الوكيل الاخباري" أنه بعد زيارة الجانب القطري للمملكة وزيارته الأخيرة إلى دولة قطر ولقائه المسؤولين القطريين تم مناقشة كافة أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المواضيع ذات الصلة بسوق العمل، حيث تم إعادة تفعيل منصة قطر لتشغيل الأردنيين والاستفادة من الكفاءات والخبرات الأردنية المسجلة عليها، للحصول على وظائف دائمة، مؤكدا أن اختيار الكفاءات الأردنية ومقابلاتها تتم من خلال الجانب القطري.

ولفت إلى أنه عقد لقاء مع منسق كأس العام في قطر الذي أبدى استعداده التام لتوفير فرص عمل مؤقتة أيضا للأردنيين للعمل في فترة كأس العالم، وسيتم العمل عليها بالسرعة الممكنة.



وبين الوزير أنه عقد خلال زيارته مؤخرا لقطر لقاء مع الشركة المملوكة للحكومة القطرية المعنية بالتشغيل، حيث ستكون هي الجهة الوحيدة الموردة لسوق العمل القطري من الكفاءات الأردنية.