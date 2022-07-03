الثلاثاء 05-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

14 ألف مسجل في المنصة الإلكترونية للبرنامج الوطني للتشغيل

محاضرة حول أسباب وعلاج مرض التصلب اللويحي بمستشفى الملك المؤسس

اتفاقية لتنفيذ حاضنة رايس بجامعة آل البيت

تهنئة الطالبة كندة محمد سامي الخصاونة بمناسبة النجاح بمعدل 98.2%

وزير العمل : نسبة الفقر في الأردن أعلى من نسبة البطالة

مراكز توافر مطعوم كورونا الأربعاء - أسماء

أوقاف الطفيلة : تجهيز 50 مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم

نقيب أصحاب المطاعم يؤكد أن الأسعار سترتفع ويتحدث عن خطوات تصعيدية

الأردن يعزي إيطاليا بضحايا الإنهيار الجليدي

رئيس الوزراء ينعى نائب رئيس الوزراء الأسبق مروان الحمود

الأحد، 03-07-2022 12:50 م

قطر تدرس توفير فرص عمل مؤقتة للأردنيين في كأس العالم

60eea610146ae


الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

اضافة اعلان

  أكد وزير العمل نايف استيتية اليوم الأحد، عمق العلاقات التي تربط الأردن وقطر والتي تم ترسيخها بحكمة قيادتي البلدين الشقيقين.

وقال استيتية لـ "الوكيل الاخباري" أنه بعد زيارة الجانب القطري للمملكة وزيارته الأخيرة إلى دولة قطر ولقائه المسؤولين القطريين تم مناقشة كافة أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المواضيع ذات الصلة بسوق العمل، حيث تم إعادة تفعيل منصة قطر لتشغيل الأردنيين والاستفادة من الكفاءات والخبرات الأردنية المسجلة عليها، للحصول على وظائف دائمة، مؤكدا أن اختيار الكفاءات الأردنية ومقابلاتها تتم من خلال الجانب القطري.

 

ولفت إلى أنه عقد لقاء مع منسق كأس العام في قطر الذي أبدى استعداده التام لتوفير فرص عمل مؤقتة أيضا للأردنيين للعمل في فترة كأس العالم، وسيتم العمل عليها بالسرعة الممكنة.

وبين الوزير أنه عقد خلال زيارته مؤخرا لقطر لقاء مع الشركة المملوكة للحكومة القطرية المعنية بالتشغيل، حيث ستكون هي الجهة الوحيدة الموردة لسوق العمل القطري من الكفاءات الأردنية.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

14 ألف مسجل في المنصة الإلكترونية للبرنامج الوطني للتشغيل

72022317453448679770

محاضرة حول أسباب وعلاج مرض التصلب اللويحي بمستشفى الملك المؤسس

6202221194435983904811

اتفاقية لتنفيذ حاضنة رايس بجامعة آل البيت

العمل

وزير العمل : نسبة الفقر في الأردن أعلى من نسبة البطالة

وزارة الصحة

مراكز توافر مطعوم كورونا الأربعاء - أسماء

6202221174743353717816

أوقاف الطفيلة : تجهيز 50 مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم

أخبار متعلقة
1c373a1d427a8d91535ac31b4ae139e0

الكاظمي وآل ثاني يعزِّيان بضحايا حادثة العقبة

72b7faf5-خروف-بلدي

الخراف البلدية الأردنية مطلوبة في قطر

4PMr5V5FgyDu9tqVGgAzCnhkWicUo7WiW9ie7Km5

قطر تخصص 1000 وظيفة للأردنيين خلال ثلاث سنوات مقبلة

w

وزير العمل : زيادة فرص العمل للأردنيين في القطاع الخاص القطري

0

وزير الثقافة القطري يشيد بالعلاقات الأردنية القطرية

tMDHgJ0g6y0uzqNFnaKtJZmXyXR5M9n1wtXfGnmW

قطريون يفضلون الأردن كوجهة سياحية لقضاء إجازاتهم السنوية