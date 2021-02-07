قعوار لـ الوكيل : خسائر قطاع القرطاسية نحو 100 مليون دينار

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني -وصف نقيب نقابة تجار ومصنعي القرطاسية والمكتبات، أشرف قعوار ، الطلب على شراء مستلزمات المدرسة والقرطاسية بـ"المعدوم" .
وأشار قعوار ، الأحد ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن عوامل ضعف القوة الشرائية للمواطنين تعود إلى انخفاض الدخل الشهري لعدد من العائلات ، نتيجة لجائحة كورونا، عدا عن عدم إرسال عدد من أولياء الأمور لأبنائهم إلى المدارس ، تحسّبا من إصابتهم بالفيروس.
"كما أن ما يعتقده المواطنون من عدم استمرار التعليم الوجاهي ، حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني ، يحول دون الإقبال على شراء القرطاسية " ، وفق قعوار.
وطالب الحكومة ، بضرورة الوقوف على مطالب تجّار ومصنعي القرطاسية ، المتمثّلة بإيجاد حلّ مع أصحاب المنشآت نتيجة لتراكم الإيجارات الخاصة بالمكاتب والمؤسسات الخاصة بالقرطاسية ، وتمديد الإعفاءات من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حتى الانتهاء من جائحة كورونا، وإرجاء دفع ضريبة الدخل، وإرجاء الحصول على رخص المهنة .
وعن قيمة الخسائر التي تكبّدها القطاع منذ تفشّي الوباء ، فقد كشف قعوار أن قيمة الخسائر منذ تفشي الجائحة تُقدّر بـ(100) مليون دينار ، لافتا أن متوسط قيمة شراء الطالب تصل (40- 50) دينار من القرطاسية.
وأوضح أن الإقبال على شراء مستلزمات المدرسة تراجع عن عام (2019) بنسبة 60%.
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