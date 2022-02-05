السبت 05-02-2022
الوكيل الاخباري

1250 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

التربية: ملتزمون ببدء دوام الطلبة في 20 شباط وجاهيا

تراجع ملموس في إصابات كورونا المسجلة بالسعودية

الأرصاد تُطلق تحذيرات مهمة للمواطنين

بريطانيا تغرم فيسبوك مجددا بـ 2 مليون دولار

9 إصابات إثر 235 حادثاً مرورياً في المملكة خلال 24 ساعة

سعر وموعد وصول أقراص "باكسلوفيد " المضادة لكورونا إلى الأردن

تعرّف على كميات الهطول المطري خلال المنخفض

بلعاوي يتوقع أن يصبح متحور (BA.2) السائد في المملكة

متخصص في علم الأوبئة: السلالات الجديدة لكورونا ستكون أقل خطورة وأكثر عدوى

السبت، 05-02-2022 09:59 ص

كيف تفاعل الأردنيون مع عمليات انقاذ الطفل المغربي ريان ؟

FKyok9VXsAAejvh


الوكيل الاخباري - تفاعل الشارع الأردني، بشكل واسع مع حادث سقوط الطفل المغربي ريان في البئر، منذ أكثر من 70 ساعة وعمليات الانقاذ التي ما زالت مستمرة حتى الآن. 

ووفقا لرصد " الوكيل الإخباري" امتلأت مواقع التواصل الإجتماعي في الأردن بصور الطفل ريان ، ورفع المغردون أكف الدعاء الى الله أن ينقذ الطفل من هذه المحنة، بعد أن تأخرت عمليات الانقاذ عدة مرات بسبب انهيار الاتربة في منطقة الحفر. 

وتصدر وسم #انقذوا_ريان قائمة الترند على موقع التدوينات تويتر، تمنى خلاله المغردون أن يسهل عملية الانقاذ، وان يخرج ريان لعائلة سالما.

اضافة اعلان


وحتى كتابة سطور هذا الخبر، ما زالت عمليات انقاذ الطفل ريان قائمة، وسط تأكيد السلطات المغربية انه ما زال حيا ويقاوم. 


وعملت السلطات في المغرب على حفر نفق أفقي لتسهيل عملية اخراج ريان، من خلال الاستعانة بانابيب اسمنتية وحديدية. 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A8869

التربية: ملتزمون ببدء دوام الطلبة في 20 شباط وجاهيا

22022561742419293580

الأرصاد تُطلق تحذيرات مهمة للمواطنين

61fe4a5a41787

1941 متدربا ومتدربة من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم يلتحقون بالتدريب المهني

GettyImages-1237805923

سعر وموعد وصول أقراص "باكسلوفيد " المضادة لكورونا إلى الأردن

متحور خفي

بلعاوي يتوقع أن يصبح متحور (BA.2) السائد في المملكة

220217172551412888506

هل تقرر الحكومة العودة للاغلاقات إذا استمرت موجة كورونا حتى شهر رمضان ؟

أخبار متعلقة
1761_large

نقابة الأطباء عن فيديو متداول: لا تنشروه.. والتحقيق جارٍ

image (14)

التنمية: تأمين عمل ومسكن لمواطن كان يقيم في باص - صور

M63A0051

الضمان تدعو جمهورها إلى التعامل معها دون وسطاء

112

إرشادات من الأمانة للتعامل مع المنخفض الجوي

bwabeh

"اليرموك" تعلّق على حادثة إغماء طالبة في إحدى الكليات

0cdeb114-e407-462c-b1b5-7bb59222e8bf

طلبة "اليرموك" يمتعضون من قرار "علامة غير مكتمل" لمن لم يتلقى جرعتي مطعوم - وثائق