كيف تفاعل الأردنيون مع عمليات انقاذ الطفل المغربي ريان ؟

الوكيل الاخباري - تفاعل الشارع الأردني، بشكل واسع مع حادث سقوط الطفل المغربي ريان في البئر، منذ أكثر من 70 ساعة وعمليات الانقاذ التي ما زالت مستمرة حتى الآن.



ووفقا لرصد " الوكيل الإخباري" امتلأت مواقع التواصل الإجتماعي في الأردن بصور الطفل ريان ، ورفع المغردون أكف الدعاء الى الله أن ينقذ الطفل من هذه المحنة، بعد أن تأخرت عمليات الانقاذ عدة مرات بسبب انهيار الاتربة في منطقة الحفر.



وتصدر وسم #انقذوا_ريان قائمة الترند على موقع التدوينات تويتر، تمنى خلاله المغردون أن يسهل عملية الانقاذ، وان يخرج ريان لعائلة سالما.

اضافة اعلان



وحتى كتابة سطور هذا الخبر، ما زالت عمليات انقاذ الطفل ريان قائمة، وسط تأكيد السلطات المغربية انه ما زال حيا ويقاوم.