قمر الحصادين يضيء سماء المملكة الخميس

الوكيل الإخباري - يضيء قمر "الحصادين" سماء المملكة الخميس المقبل، في الأول من شهر تشرين الأول، ويصبح القمر في طور التام أو الإكتمال، حيث يمتاز بسطوع أعلى من المعتاد، وتظهر السماء مضاءة مثل النهار تقريبا.

اضافة اعلان



وقال الخبير الفلكي عماد مجاهد اليوم الاحد، إن سطوع القمر ولمعانه سيكون مميزا، حيث تضاء السماء طوال الليل لتتحول الى شبه نهار، لدرجة أن الأشخاص الموجودين في المناطق المظلمة بإمكانهم العمل ليلا تحت نور القمر.



وأضاف إن القمر يشرق من الجهة الشمالية الشرقية في سماء عمان عند الساعة 6:29 مساء، ويبقى مشرقا في سماء المملكة حتى الساعة 5:51 صباحا، أي أن قمر الحصادين يسطع في سماء المملكة أكثر من 11:22 ساعة.



وأوضح مجاهد أن حالة القمر تحدث عندما يكون مكتملا أو بدرا في فترة قريبة من الإعتدال الخريفي، الذي صادف يوم الثاني والعشرين من شهر أيلول الحالي، حيث يكون مرتفعا في السماء وساطعا بشكل أكثر من سطوع القمر البدر في الشهور الأخرى.



وبين أن قمر الحصادين يشرق مبكرا بالنسبة لموعد شروق القمر في الشهور الأخرى، ففي المعدل يتأخر شروق القمر عن الليلة السابقة بمعدل 50 دقيقة، لكن يتأخر شروق القمر عند موعد قمر الحصادين عن الليلة السابقة بمعدل 30-35 دقيقة في المعدل بالنسبة للمناطق الواقعة على خط الاستواء الارضي ويشرق ايضا قبل غروب الشمس بدقائق.



وأطلق الفلكيون على القمر في هذه الليلة اسم "الحصادين" بسبب أن الفلاحين خلال العقود الماضية في أوروبا يستغلون هذه الظاهرة الفلكية الجميلة وسطوع القمر المميز بالعمل ليلا، حيث كانوا يتابعون حراثة الأرض ونثر البذور وغيرها تحت نور القمر الساطع.

ودعا مجاهد المختصين وهواة التصوير إلى التقاط صور القمر أثناء شروقه مساء الخميس؛ حيث سيكون جميلا وكبيرا بشكل مثير ونادر، لاسيما في منطقة وادي رم ذات الجبال الصخرية الشاهقة والساحرة، أو فوق مآذن المساجد والغابات والسهول والبحار والابراج وغيرها، وإرسالها الى مواقع الفلك العالمية لنشرها على موقعها الإلكتروني حيث تعمل هذه الصور على الترويج العلمي والسياحي للمملكة.



