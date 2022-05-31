قوة امنية خاصة تلقي القبض على مطلوب خطير ومسلح في عمان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن العام إنه وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة حُدد من خلالها مكان وجود أحد المطلوبين الخطرين والمسلحين في إحدى مناطق العاصمة عمان ،إذ قامت قوة أمنية خاصة بمداهمة المكان وإلقاء القبض عليه.



وأكد الناطق الإعلامي انه عند مشاهدة ذلك المطلوب للقوة بادر بمقاومتها ومحاولة الفرار والهرب من الموقع،حيث تم التعامل معه وفق قواعد الاشتباك وتمت السيطرة عليه دون حدوث إصابات ،وضُبط بحوزته سلاح فردي وذخيرة وكمية مختلفة من المواد المخدرة ومركبة مطلوبة.



وأضاف الناطق الإعلامي أن الشخص المطلوب والمتواري عن الأنظار بحقه طلبات قضائية بقضايا حيازة وترويج المخدرات ومخالفة قانون الأسلحة والذخائر والشروع بالقتل ومخالفة قانون منع الجرائم.



وتؤكد مديرية الأمن العام أنها مستمرة بالقيام بواجبها بحفظ أمن الوطن والمواطن وضرب أوكار المجرمين والخارجين عن القانون أياً كانت مواقعهم.

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