الإثنين 23-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الامن يكشف تفاصيل مشاجرة تلاع العلي ويحذر من نشر اخبار مضللة

الحكومة تكشف عن اجراءات للتعامل مع مرض جدري القرود

بلدية الرصيفة تقيم البازار الدائم للأسر المنتجة

الصحة العالمية: هناك إمكانية للسيطرة على انتقال جدري القرود بين الدول

شبكة مدارس الكرك تحتفل بعيد الاستقلال

وزير البيئة يشارك بفعاليات المنتدى العالمي للأرض

وزارة المياه : الصيف المقبل سيكون حرجا

بحث التعاون بين بلدية السلط وجامعة البلقاء

انطلاق المؤتمر الطبي العاشر في إربد الخميس المقبل

اجتماع يبحث إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في جرش

الإثنين، 23-05-2022 11:19 م

الامن يكشف تفاصيل مشاجرة تلاع العلي ويحذر من نشر اخبار مضللة

5202220224812613319962


الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام أنه ورد لمديرية شرطة شمال عمان اليوم بلاغ بوجود مشاجرة داخل احدى كليات المجتمع في منطقة تلاع العلي اثر ايقاع عقوبات فصل من الكلية بحقهم بسبب خلافات سابقة بينهم.

وتم التحرك للمكان وفور الوصول تم التعامل وباستخدام القوة المناسبة مع تجمع لعدد من الطلاب والمتجمهرين من خارج الكلية وتم انهاء التجمع ودون وقوع اصابات تذكر.

كما وتم ضبط ثمانية طلاب اردنيين وسبعة طلاب من جنسية عربية شاركوا بالمشاجرة وجميعهم داخل المركز الامني لاستكمال اجراءات التحقيق واحالتهم للقضاء .

وأشار الناطق الاعلامي ان البعض استغل تلك المشاجرة بقصد الاساءة لرجال الامن ومحاولة بيان ان القوة استخدمت بحق طرف دون الاخر لبث الفرقة والخلاف، وهو امر عار الصحة وبعيد عن مبادئنا المعهودة التي نعتز بها في تعاملنا مع كل المقيمين على ارض المملكة ويعرفها عنا الجميع، موضحا ان القوة الامنية تعاملت بحيادية تامة بهدف تفريق التجمع ومنع الاحتكاك بين اطراف المشاجرة، وعملت على تفريق المتجمهرين دون التأكد من هوياتهم خاصة من تجمعوا  خارج الكلية.

وأكد على انه ستتم الملاحقة القانونية لكل من يحاول زعرعة علاقات الاخوة واستغلال تك الحادثة لنشر اخبار مضللة وهو ما يدحضه ببساطة الاجراءات الموثقة لدينا والتعامل بشكل حرفي وقانوني مع كافة اطراف المشاجرة من الجانبين وفق الإجراءات القانونية المتبعة واحالتهم جميعا للقضاء للفصل بينهما دون تمييز ليأخذ القانون مجراه بعدالة .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520222385526526341368

الحكومة تكشف عن اجراءات للتعامل مع مرض جدري القرود

w

بلدية الرصيفة تقيم البازار الدائم للأسر المنتجة

w

شبكة مدارس الكرك تحتفل بعيد الاستقلال

e

وزير البيئة يشارك بفعاليات المنتدى العالمي للأرض

520221910226332862321

وزارة المياه : الصيف المقبل سيكون حرجا

s

بحث التعاون بين بلدية السلط وجامعة البلقاء

أخبار متعلقة
ازمة سير (13)

إدارة السير: خطة مرورية شاملة مع انتهاء عطلة العيد

f

احباط محاولة تهريب 2 مليون حبة مخدرة عبر أحد المعابر الحدودية

_1

صرف الدفعات المرحلية للشركات العاملة على مشروع الباص السريع

شرطة سير (3)

23 ألف بلاغ حول الاصطفاف العشوائي والمزدوج منذ بداية رمضان

زلزال

مرصد الزلازل الأردني يسجل هزتين أرضيتين جنوب غرب جزيرة قبرص

www

ولي العهد والأمير هاشم في بيت الرمان بجبل عمان - فيديو