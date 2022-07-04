قوة مسلحة من الأمن العام تداهم وتلقي القبض على مسلحين بعمان - صورة

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إن قوة امنية مسلحة داهمت مساء اليوم موقع اختباء مطلوبين مسلحين في إحدى مناطق جنوب عمان وتمكنت من القاء القبض عليهما بعد ان قاوما القوة وقاما باطلاق عيارات نارية باتجاهها حيث تم التعامل معهما وفق قواعد الاشتباك وضبطهما دون اصابات تذكر.



وضُبط في موقع اختبائهما سلاحان ناريان اتوماتيكيان وثلاثة كفوف من مادة الحشيش المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة وسيتم إحالتهما للتحقيق.



هذا وتمكنت القوة الأمنية من إلقاء القبض على الشخصين بعد جهد وعمل استخباري تقوم به فرق متخصصة بجمع المعلومات حول الاشخاص المطلوبين ولا سيما الخطرين منهم والتي تمكنت اليوم من تحديد مكان الشخصين المطلوبين.

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