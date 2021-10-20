كريشان: افتتاح 125 مركز إيواء للمواطنين استعدادا للشتاء

الوكيل الإخباري-

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أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان اليوم الأربعاء، أنه كلف مديري دوائر من وزارته بعمل زيارات أسبوعية إلى محافظات ومناطق المملكة كافة، تعمل على توجيه تقارير أسبوعية له عن حملات النظافة في تلك المناطق وأضاف كريشان: "ما عاد التقصير في النظافة في بلدنا مقبول".جاء ذلك خلال اجتماع جمع وزير الإدارة المحلية بعدد من رؤساء اللجان البلدية المؤقتة لبحث خطط النظافة واستعداد اللجان لفصل الشتاء، مشددا على ضرورة تسخير إمكانيات الوزارة كافة لمساعدة اللجان المؤقتة في حملات النظافة.وأوضح أن هناك 3500 حاوية قمامة جاهزة للتوزيع على مختلف بلديات المملكة، بالتعاون مع الوزارات المعنية في المناطق التي تفتقر للحاويات.وكشف كريشان عن افتتاح 125 مركز إيواء في مختلف محافظات المملكة، للمواطنين الذين تتعرض منازلهم خلال فصل الشتاء للغرق أو الانهيار، حيث أعطى رؤساء اللجان البلدية مطلق الحرية لاستئجار الآليات والمعدات اللازمة قبيل دخول فصل الشتاء.