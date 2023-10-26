كريشان: الملك يقود حراكا دوليا لوقف الحرب على غزة

الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أن جلالة الملك عبدالله الثاني، عبر عن موقف الأردن المشرف لمساندة الأشقاء الفلسطينيين، ووقف الحرب على قطاع غزة.

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وأشار كريشان خلال لقائه اليوم الخميس مجلسي محافظتي جرش وعجلون، إلى أن جلالة الملك يقود حراكا دوليا بالتواصل مع مختلف زعماء العالم وقادة المنظمات الدولية لوقف هذه الحرب، وعبر عن ذلك بكل صراحة ووضوح في قمة القاهرة للسلام أخيرا، مشيرا الى انسجام مواقف جلالته والحكومة ومجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب والشعب الأردني تجاه القضية الفلسطينية.



وأشاد كريشان خلال اللقاءين بالإنجازات التي حققتها مجالس المحافظات والمجالس البلدية منذ انتخابها قبل حوالي سنة ونصف، لافتا إلى أن جلالة الملك اعتبر هذه المجالس أساس التنمية المحلية، ومفتاح التغيير والتطوير خلال لقائه الأخير معهم في الديوان الملكي الهاشمي.



ولفت كريشان خلال لقائه رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم وأعضاء المجلس، بحضور محافظ جرش الدكتور فراس أبو قاعود وأمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون المالية والإدارية الدكتور نضال أبو عرابي، إلى أن جلالة الملك يتطلع بأن تسهم مجالس المحافظات والمجالس البلدية في ترسيخ اللامركزية، التي نلمسها بشكل تدريجي على أرض الواقع.



وركز خلال اللقاء على أهمية أن تسهم مجالس المحافظات في إقامة مشاريع تنموية في المحافظات، حيث ينص قانون الإدارة المحلية على تخصيص 40% من موازنة المجلس لإقامة المشاريع التنموية التي تسهم في تطوير العمل التنموي في المحافظات وتوفير فرص العمل خاصة لقطاعي الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.



وعلى ذات الصعيد، أشار كريشان خلال لقائه رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني وأعضاء المجلس بحضور المحافظ قبلان الشريف، أشار كريشان إلى أن مجالس المحافظات والمجالس البلدية حققت إنجازات تستحق الإشادة بها خلال السنة والنصف الماضية.



واستمع كريشان إلى التحديات التي تواجه سير العمل من رئيسي وأعضاء مجلسي المحافظتين .