كريشان: بنك المدن والقرى يسعى لاعتمادية صندوق المناخ الأخضر

الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية المدن والقرى، توفيق كريشان، حرص البنك على الحصول على الاعتمادية من صندوق المناخ الأخضر، وتوفير الدعم له بالتعاون مع وزارة البيئة ليُصبح النافذة الأولى المُعتمدةِ بالمنطقة للحصول على تمويل المشاريع الوطنية المُتعلّقة بتغيّر المناخ.

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وقال كريشان خلال رعايته الورشة التعريفية لمعرض عمل المناخ الأول للبنك الذي عقد اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية ووزارة البيئة و صندوق المناخ الأخضر، أن البنك يساعد الهيئات المحلية في تحديد أولويات المشروعات الإنتاجية في ضوء جدواها الاقتصادية والمساهمة برأس المال.



كما يساعد في توفير الخبرات والخدمات الفنية التي تحتاج إليها، وتقديم التسهيلات لأي هيئة محلية أو مؤسسة تتضمن أهدافها تقديم الخدمات الأساسية داخل حدود الهيئات.



وشدد على حرص البنك للحصول على الاعتمادية من صندوق المناخ الأخضر للحصول على تمويل المشاريع الوطنية المُتعلّقة بتغيّر المناخ التي تساعد في إجراءات التخفيف والتكيّف، ما يؤدي إلى فتح نافذة تمويل لمشاريع تخدم البلديات.