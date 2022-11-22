كريشان يؤكد على أن البلديات هي حاضنة التنمية المحلية

الوكيل الإخباري-جدد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان تأكيده بأن البلديات هي حاضنة التنمية المحلية، مشيراً إلى أن وزارة الإدارة المحلية مستعدة لدعم البلديات بإقامة مشروعات تنموية محلية في البلديات شريطة الشراكة مع القطاع الخاص، لأنه الأقدر على إدارة الاستثمارات والمشاريع التنموية.

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وقال كريشان أنه يجري دراسة إقامة ثلاثة مراكز لإصلاح وصيانة الآليات التي تستهلك كثيرا من موازنات البلديات، لافتا إلى إنه ستستفيد من هذه المراكز التي ستقام في الشمال الوسط والجنوب وزارتي الإدارة المحلية والأشغال العامة والإسكان والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وغيرها.



وفي ذات الوقت عبّر كريشان خلال جولة قام بها اليوم الثلاثاء شملت بلديات خالد بن الوليد والشعلة والكفارات والسرو واليرموك في لواء بني كنانة بمحافظة إربد عن اعتزازه بعمال الوطن لافتاً إلى أن وزارة الإدارة المحلية حريصة على ترجمة قرار مجلس الوزراء بالاهتمام بهذه الفئة من أبناء الوطن، والعمل على تثبيت العمال العاملين منهم في الميدان فقط بعد سنة من تعيينهم، وذلك بهدف تحسين رواتبهم ومستوى معيشتهم، لأنهم يقوموا بواجبٍ مهم في العمل البلدي.



وقال أن الوزارة عملت على تثبيت أكثر من 1200 عامل وطن العام الماضي يعملون في الميدان، موضحا بأنه طلب إرسال لجان تفتيش على البلديات للمتابعة والتأكد من عمل عمال الوطن في الميدان بشكل واقعي.



وأوضح كريشان بأن جولاته على بلديات المملكة التي قاربت حتى الآن على حوالي (80) بلدية من أصل 100 بلدية، تهدف إلى الاطلاع على واقع العمل البلدي، والتعرف على التحديات التي تواجهها البلديات، والعمل على إيجاد حلول في الميدان للمشاكل التي تعاني منها البلديات، هذا إضافة إلى توجيه المديريات المختصة بالوزارة لمتابعة قضايا البلديات.







