الإدارة المحلية: صفر% عمالة وافدة في البلديات عام 2025

الوكيل الإخباري- أكد أمين عام وزارة الإدارة المحليّة المهندس حسين مهيدات، أنه يتم في المرحلة الحالية تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتخذ العام الماضي والذي ينص على تخفيض نسبة العمالة الوافدة في جميع بلديات المملكة لتصبح "صفر" بالمائة مع مطلع العام 2025 واستبدالها بعمالة محلية. اضافة اعلان





وقال مهيدات عبر إذاعة الأمن العام الأحد، إن قرار مجلس الوزراء واضح جدا بضرورة تخفيض نسبة العمالة الوافدة في البلديات بهدف احلال العمالة الوطنية مكانها واستبدالها بعمالة محلية، منوها الى أن ما يجري هو تطبيق لهذا القرار ولكن الباب ليس مغلقا تماما أمام العمالة الوافدة إنما ضمن النظام والتعليمات المحددة.



وبين مهيدات أنه سيتم الاحتفاظ بنسب محددة جدا لعدد من العمالة الوافدة وصولا الى العام 2025، وهم من الفئة العاملة في البلديات، مشددا على أنه يتم تعيين أي وافد في البلديات .

