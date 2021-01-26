كريشان يثمن جهود عمال الوطن

الوكيل الإخباري - أكد وزير الادارة المحلية توفيق كريشان، أن عامل الوطن بالنسبة له أهم من الأمين العام وحتى الوزير، لأنه هو من يعمل بيده من أجل الوطن، ولذلك ستقوم الوزارة بدعمهم وتثبيت من كانت وظيفته الفعلية في البلديات "عامل وطن".



وقال كريشان خلال جلسة عقدت مع اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب إن الموازنة العامة للوزارة تنقسم لنوعين، حيث ان هناك موازنة تتعلق بالوزارة ونوع ثانٍ من الموازنة تتعلق بدعم البلديات من حصتها من المحروقات.



وبين ، أن الموازنة التي تتعلق بالوزارة، بلغت 7.5 مليون دينار، وتتوزع كنفقات تشغيلية ورأسمالية والجارية التي تتمثل بالرواتب.



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ولفت إلى أن هناك 100 بلدية في محافظات الأردن، وعدد كبير من المجالس المحلية وهي تمثل خدمات للسكان ولها دور رقابي كونهم منتخبين بالاضافة للدور الخدمي، الذي يقومون به.



واضاف ان النوع الثاني من الموازنة تتعلق بدعم البلديات من حصتها من المحروقات والتي بلغت هذا العام 140 مليوناً.



واشار كريشان إلى ان الموازنة لهذا العام تختلف عن العام الماضي، نظراً للظروف التي مر بها الأردن، لكورونا وعدم التحصيلات والاغلاقات ووضع الموازنة صعب جداً.

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